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Bahçeli'den Dilber tepkisi: "Manidar bir komplo emaresi" - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Dilber tepkisi: "Manidar bir komplo emaresi"

Bahçeli\'den Dilber tepkisi: "Manidar bir komplo emaresi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.

04.02.2024 15:48  Güncelleme: 16:00
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında İnci Taneleri dizisine tepki göstererek "Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır." dedi.

"ALPER GEZERAVCI'NIN UZAYA GİTTİĞİ DÖNEMDE DİLBER'İN SERVİS EDİLMESİ KOMPLO EMARASİ"

Yerel seçimlere sayılı günler kala MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa'da açık hava toplantısında konuştu. Bahçeli, halka seslendiği konuşmasında son günlerin popüler dizisi İnci Taneleri'ni eleştirdi. Pavyon dansıyla gündem olan diziyle ilgili "Komplo emaresi" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Alper Gezeravcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır."

GÜLDÜR GÜLDÜR'E DE TEPKİ

Bahçeli, konuşması sırasında Güldür Güldür Show'daki gazi skecini de eleştirdi. Bahçeli, programda işlenen konuyu "Çok dikkat çekici provokasyonlar" olarak niteleyerek şunları söyledi:

"Bir mizah programında yer alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, 100 yıl önce Cumhuriyet'imizin ilanına küstahça atılan darbe iftirası, şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, günbegün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Celal Esen: Bi arabanı da Dilber'e ver nolcak 1 0 Yanıtla

Devlet Bahçeli, İnci Taneleri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Dilber tepkisi: 'Manidar bir komplo emaresi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'den Dilber tepkisi: "Manidar bir komplo emaresi" - Son Dakika
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