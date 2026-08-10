Bahçeli'den Kanun Değerlendirmesi
MHP lideri Bahçeli, yeni kanunun Mecliste kabulünü 'Hayırlı uğurlu olsun' diyerek değerlendirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Mecliste kabul edilmesinin ardından "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Kanun Değerlendirmesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?