Bahçeli'den Özgür Özel'e Sert Tepki
Politika

Bahçeli'den Özgür Özel'e Sert Tepki

19.08.2025 12:30
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP liderinin Aydın mitingindeki sözlerini 'hezeyan' olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir. CHP Genel Başkanının her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'daki mitinginde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Bahçeli, "Siyasi dağınıklığın simge ismine dönüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir. CHP Genel Başkanının her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. Türk siyaset ve demokrasi kültürü pişkince, daha ötesi pervasızca tahrip edilmektedir. Önemle ve özellikle ifade etmek gerekirse; CHP'li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, çıta yükselten haksız kazançlar sarmalı, yaygınlaşan gayrimeşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını, adına 'Sistem' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır. CHP Genel Başkanının, toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahısların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine, Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP'nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve öz eleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir" ifadelerini kullandı.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HER TÜRK VATANDAŞI İÇİN BAĞLAYICIDIR'

Özel'in, suçluluk telaşıyla yolsuzluk ve rüşvet müdafaasında bulunmasının, kendisine hiçbir şey kazandırmayacağını belirten Bahçeli, "CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerde aleni şekilde kurulan haram ve hırsızlık saltanatının devlete ve millete karşı açılan şer ve şekavet cephesi olduğu artık inkarı mümkün olmayan bir olgudur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü her Türk vatandaşı için bağlayıcıdır. Bunun hilafına veya buna aykırı tavır, tutum ve eylemsel siyasi hareketler elbette yok hükmündedir. Güneşin balçıkla sıvanacağını düşünenler, mitinglerle milletimizin aldatılacağını hesap edenler hem ufuksuz bir kafanın hem şuursuz bir aklın hem de huzursuz bir vicdanın dibindedir" dedi.

'SELAHATTİN YILMAZ ÜLKÜDAŞIM VE DAVA ARKADAŞIMDIR'

Partisinin, görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını arzuladığını kaydeden Bahçeli, "Uzayan ve uzatılan soruşturma ve kovuşturmaların siyasi istismara maruz kalması, organize yıpratma kampanyalarına uğraması, kutuplaşma dinamiklerini tetiklemesi kaçınılmazdır. CHP Genel Başkanının ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bellidir, bilinmektedir. Özgür Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur. Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü; kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayrimeşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP'ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır. Özgür Özel'e tavsiyem, dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip kol ve göz mesafesinde bulunan, hatta epey kalabalık halde bulunan hırsız yoldaşlarıyla meşgul olması, eğer bir iş birliği içinde değilse bu zevata kafa yormasıdır" açıklamasında bulundu.

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
