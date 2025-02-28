Bahçeli'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'den Ramazan Mesajı

Devlet Bahçeli, Ramazan ayının barış ve kardeşlik dönemi olduğunu vurguladı.

28.02.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin paylaşımda bulundu. Bahçeli, paylaşımında Türkiye'nin kutlu bir dönemin eşiğinde olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam alemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz. Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur. Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum. Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum. Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükünet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, Politika, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
08:47 Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
08:27 Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı Türkiye’ye böyle getirildi Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
08:19 Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın, anne oldu Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne oldu
08:19 Serdar Dursun’dan İran’da penaltı krizi Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
08:06 Soylu’dan Öcalan’ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
07:50 Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 19:19:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.