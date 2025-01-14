Bahçeli'den Siyaset Eleştirisi

Politika

Bahçeli: "Türk ve Türkiye Yüzyılı'na müzahir tutum geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için milli sorumluluktur. Silaha dayanarak siyaset olmaz, terörden medet umarak sonuç alınamaz. Sürekli yakınanlar, şikayet edenler, sürekli yıkmanın, bozmanın, kırmanın, dökmenin çabasında olanlar siyaset düşkünüdür. CHP Genel Başkanı'nın basit ve bayağı siyasetinin tevil ve telifi imkansızdır. Terörsüz Türkiye hedefini, yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi gafilce bir saptırmadır ve yalandır." - ANKARA