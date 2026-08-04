Bahçeli'den Terörsüz Türkiye İçin Yasa Teklifi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'terörsüz Türkiye' süreci için çerçeve yasa teklifine imza attı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.
Gün içerisinde, diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.
Kaynak: AA
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