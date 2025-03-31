Bahçeli'den Volkan Konak İçin Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Volkan Konak, söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."