Bahçeli'den Yeni Anayasa Açıklaması

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yeni anaya süreci, siyasi hırsların, doğmatik bakışların, ideolojik takıntıların, etnik ve mezhebi dürtülerin, Cumhuriyet'in kuruluş esasları ile hesaplaşmanın vesilesi olarak görülemez. Daha doğmadan yeni anayasa, hazırlığını ve heyecanını sakatlamanın sakıncaları saymakla bitirilemez. Bilhassa Anayasa'nın ilk 4 maddesi her türlü tartışmanın ve arayışın dışındadır.

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'Devletin ülkesi ve milleti olmaz' diyenlere sesleniyorum, bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuki hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır.