Bahçeli'den ev hapsindeki Özlem Gürses'e telefon - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den ev hapsindeki Özlem Gürses'e telefon

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YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini iki kez arayarak 'geçmiş olsun' dediğini belirtti.

15.01.2025 18:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Özlem Gürses'i iki kez aradı.

Bahçeli'den ev hapsindeki Özlem Gürses'e telefon

BAHÇELİ GÜRSES'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Söz konusu gelişmeyi Gürses, canlı yayında doğruladı. Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün kendisiyle gerçekleştirdiği röportaja ilişkin yazısında bu bilgiye yer verdiğini hatırlatan Gürses, "Kendisi dün evime ziyarete geldi, kısa bir röportaj yaptı. Bugünkü yazısında sayın Devlet Bahçeli'nin ev hapsindeyken beni iki kere telefonla aradığı bilgisini paylaşmış. Bu bilgiyi kendisine ben vermedim." dedi. Gürses, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kendisi MHP kaynaklarından öğrenmiş, Bahçeli'nin izniyle bu yazıyı yazdı. Bilgi doğru. Devlet Bahçeli beni bir aydır bulunduğum ev hapsinde beni iki kere arayarak hem benim hem annemin hatırını sordu, yeni yılımızı kutladı, geçmiş olsun dileklerini iletti."

Bahçeli'den ev hapsindeki Özlem Gürses'e telefon

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alınmıştı. Gürses'in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan suçlandığı belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Bahçeli\'den ev hapsindeki Özlem Gürses\'e telefon

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Son Dakika Politika Bahçeli'den ev hapsindeki Özlem Gürses'e telefon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    bunak 81 70 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    İNSANLIK GÖRÜN BİRAZ 58 57 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu kadından ne istediniz o.c 36 57 Yanıtla
  • Fatih Isik:
    yaşlı kurt 40 44 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Bu Adam yakinda Abdullah ocalana af ciksin derse sasirmam Pardon demismiydi onu 41 11 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Mart kedisi gibi. Hem yap et sonra meee. Yok öyle sey 39 10 Yanıtla
  • mert çelik:
    devlet bahcelı neden emeklı olmuyor 21 13 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    sen yokmusun sen 25 8 Yanıtla
  • osman şahin:
    Şeytan görse bunu maşallah der o derece 19 5 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    iyi polis kötü polis 21 3 Yanıtla
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