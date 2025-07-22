Bahçeli istedi, Ali Kınık besteledi! Sürece özel şarkı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli istedi, Ali Kınık besteledi! Sürece özel şarkı

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Bahçeli istedi, Ali Kınık besteledi! Sürece özel şarkı
22.07.2025 10:12
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Bahçeli istedi, Ali Kınık besteledi! Sürece özel şarkı
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Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından sürece özel "Kardeşlik Türküsü" bestelendi. Şarkıda "Doğusu, batısı, güney doğusu, olmasın kimsenin asla kuşkusu, demir mert çınarın dallarıyız biz" gibi sözler yer alıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, sanatçı Ali Kınık'tan özel bir türkü bestelemesi istendi. Bu süreçte, Canfer Balçık'ın sözlerini yazdığı "Kardeşlik Türküsü", Ali Kınık tarafından bestelendi.

"KARDEŞLİK TÜRKÜMÜZ ÇALSIN DAĞLARDA"

Türkünün sözleri şöyle:

Birlikte örülmüş yurdun dokusu

Doğusu, batısı, güney doğusu

Olmasın kimsenin asla kuşkusu

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara

Devlet Bahçeli, Kültür Sanat, Demir Mert, Ali Kınık, Politika, Türkiye, Sözler, Gündem, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli istedi, Ali Kınık besteledi! Sürece özel şarkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Yahu koltuk için ballandıra ballandıra anlatın ama mıllet yemez 9 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    teroristle asla kardes olmayacagız 9 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    serok bohçalı Toprak seni çağırıyor 7 2 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    yalan talan dünya 4 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ulan ülke Noterde gitse doktor raporu istenecek bir adamın elinde oyuncak oldu. Ne dediginin farkında bile değildir 3 2 Yanıtla
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