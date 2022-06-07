Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Demokrasiye ve millet iradesine kastetmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin her yöresiyle, milletimizin her ferdiyle gönül köprüleri kuruyor, bu köprüde kucaklaşmanın, uzlaşmanın ve paylaşmanın güzelliklerini tadıyoruz. Yürekte olanı görmek için yürekten ilerliyor, yüreğimizle bakıyoruz. Duruşumuzu samimiyet ve sevgiyle pekiştiriyoruz. Mücadelemizi inançla ve iradeyle sürdürüyoruz. Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayan, sorunlara başka başkentlerin odağından bakan, başarısız, kötü niyetli, şaibeli ve zillete düşmüş çirkef siyasi zihniyetlerin maskesini indirmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın gelecek hedeflerini anlattıklarını ifade eden Bahçeli, MHP'nin muazzez siyasetini, muhtevalı mesajlarını yüksünmeden ve öf bile demeden aktardıklarını belirtti.

MHP olarak 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlandıklarını dile getiren Bahçeli, "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma temasıyla icra ettiğimiz çalışmaların cesameti günden güne etkinlik, derinlik ve genişlik kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Yüze yüze kuyruğa kadar yaklaştığımız da ortadadır. 2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni, muhteşem bir cumhur zaferi, Cumhuriyet'in birinci yüzyılıyla birlikte ikinci yüzyılına girişinin ilk adımı da coşkuyla kutlanacaktır. Şurası kesindir ki yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir." dedi.

"Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım"

Kısır gündemlere sıkışmadıklarını, algı operasyonlarına bakmadıklarını siyaset cambazlarına aldırmadıklarını, ters propagandalara aldanmadıklarını, sahte ve düzmece anketlere hiç takılmadıklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

" Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere, sipariş kamuoyu araştırmalarıyla devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksınız, Allah'ın izniyle biz daha çok var olacağız. Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten de kurtulamayacaksınız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış ha dibe çekmiş ha uçurmuş ha uçurumdan itmiş, hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Hangi talimatı, hangi tembihi almışlarsa durmasınlar tatbik etsinler. Birisi değil, tek tek değil, alayı birden üzerimize gelsinler. Hiç fark etmez. Demokrasiye ve millet iradesine kastetmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz ankete değil, gönlünü ve yüreğini açan, dudaklarından dua ve destek sözleri tane tane dökülen yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti günlerini gösterecek, bunları rezil edecektir. Cumhur, fazilet ve feragatiyle sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur, Milliyetçi Hareket Partisi'ni mükafatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur, başkanını seçecek, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

"Çalışmamızın karşılığını üç beş anketçi müsveddesinden beklemiyoruz"

Yahya Kemal Beyatlı'nın "Deniz Türküsü" isimli şiirinden "Çıktığın yolda, bugün yelken açık, yapayalnız, Gözlerin arkaya çevrilmeyecek, pervasız, yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar." dizelerini okuyan Bahçeli, "Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz korkakları ürkütüyor. Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz hainleri telaşlandırıyor. Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz Türkiye düşmanlarının uykularını kaçırıyor. Bizi durduracaklarmış, ne masal şey; bizim durmamız demek Türklüğün susması demektir. Bizi durduracaklarmış, ne tuhaf şey; bizim durmamız demek tarihin sessizliğe gömülmesi demektir. Şirret emel sahipleri boşuna heves etmesin, ne duracağız, ne yorulacağız, ne de yılacağız." diye konuştu.

Allah için, millet için, vatan için, istiklal için, istikbal için çalıştıklarını vurgulayan Bahçeli, "Çalışmamızın karşılığını üç beş anketçi müsveddesinden, beş on yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz, bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz görsün, duysun ve taltif etsin yeter diyoruz. Allah'ımız bilsin ve takdir etsin tamamdır, inancındayız. Gerisi kuru gürültüdür, laf salatasıdır, zillet ağzıdır." yorumunu yaptı.

MHP'nin önüne baktığını, mücadelesine odaklandığını ifade eden Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi büyütme ve yükseltme arayış ve amacına kilitlendiğini aktardı.

"Sahtekarların fermanı olan anketlere asla itibar etmesinler"

Gerçek anketi yapacak olan asıl gücün millet olduğunun altını çizen Bahçeli, "Hiç kimse suyu bulandırma, ortalığı karıştırma sinsiliğine kapılmasın. Bu yolun sonu çıkmaz sokaktır, sonucu ise soytarılıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni bizatihi kendileri giymek zorunda kalacaklardır. Biraz daha kendi kendilerini avutsunlar. Biraz daha yalana, dolana ve dalavereye bel bağlasınlar. 2023 yılında Türk milleti sevdalılarını mahcup etmeyecektir. Hasımlarını da kesif bir mağlubiyetle tanıştıracaktır. Dava arkadaşlarımdan bilhassa rica ediyorum, sahtekarların fermanı olan anketlere asla itibar etmesinler, hatta bununla da kalmayıp ellerine geçirdiklerini buruşturup çöp sepetine fırlatsınlar." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Henüz Cumhurbaşkanı adayını bile açıklayamayan zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. Bunu da çok açık görüyoruz. HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, muhasım çevrelerin masa altında gizlendiği altılı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa kinin, kirin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bu masa hıyanetin, husumetin ve hezimetin masasıdır. Bu masa zilletin mayalandığı, her yerinde çatlakların ve çürüklerin olduğu zararlı kımıl masasıdır. Türkiye'nin geleceği şaibeli masayla, Makyavelist komployla, siyaset mantarlarıyla değil, cumhurun muazzez iradesiyle tecelli edecektir. Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur, buna mukabil çok şükür milletimiz vardır. Umudumuz millettir, huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ruhudur. Biz masalara yüz sürmeyiz, masalarda keyif çatmayız, milletimiz ne diyorsa ona kulak veririz, ne istiyorsa onu yaparız, neyi hedefliyorsa onu söyler, ona hizmet eder, onunla bir ve beraber oluruz. Sevdamız millettir, gücümüz devlettir."

(Sürecek)