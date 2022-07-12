Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez - Son Dakika
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Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez

12.07.2022 14:37

Ülkü Ocakları'nı ziyaret ettiği sırada kendisine takdim edilen haritayla fotoğraf çektiren MHP lideri Bahçeli'ye Yunanistan'ın ardından Almanya'dan da tepki geldi. Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi, söz konusu haritayla ilgili yaptığı açıklamada "Almanya'nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez" ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta elinde tuttuğu harita Yunanistan'ı kızdırdı. Haritada, "Denizlerdeki misakımillimiz" ibaresi yer alırken, Midilli, Sisam, Sakız, Rodos ve Girit'in de olduğu bazı adaların Türkiye'ye ait olduğu görülüyor.

"PROVAKASYON MU GERÇEK HEDEF Mİ?"

Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazmış ve dün akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de çok sert tepki göstermişti. Miçotakis sosyal medya üzerinden, "Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Sisam, Kos'un hepsi Türkiye toprağı gibi görünüyor. Bu aşırıcıların bir hayali mi yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek bir hedef mi?" demişti.

Bahçeli'nin haritalı fotoğrafının başlattığı tartışma büyüyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Miçotakis ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun küçük ortağının bu çıkışıyla ilgili duruşunu netleştirmeli" ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli'nin haritalı fotoğrafının başlattığı tartışma büyüyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan geldi

ALMANYA DA RAHATSIZ

Ankara- Atina hattında bu gerilim yaşanırken Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi de devreye girdi. Ernst Reichel, Bahçeli'nin fotoğrafını eleştirdi. Reichel, "Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez" dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU YAPTI

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reichel, "Almanya'nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez - Son Dakika


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