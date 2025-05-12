Bahçeli\'nin yardımcısından PKK\'nın fesih kararı sonrası ilk değerlendirme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayan süreç bugün terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla tarihi bir noktaya evrildi.

MHP KANADINDAN İLK YORUM

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken terör örgütünün kritik kararına MHP kanadından ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Tarihin derinliklerinden süzülen milli bir duruşla, şaşmaz bir iradeyle terörün karanlığına karşı dimdik duran bir lider: Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli. Düşmanların dahi hayal edemeyeceği stratejileriyle, çıkmazları umuda, açmazları ise zafer yoluna dönüştüren bir öngörü abidesi! Bin yıllık kardeşliğimizin sarsılmaz temsilcisi, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun ve Türk Asrı'nın mihenk taşı olan Sn. Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberliği için canla başla mücadele vermektedir.

"İSTİKRARIN BAYRAĞINI HER DAİM YÜCELTMİŞTİR"

Terörle mücadelenin mimarı olarak, huzurun, güvenin ve istikrarın bayrağını her daim yüceltmiş, millet iradesini önceleyen kararlı duruşuyla Türkiye'yi geleceğe taşımıştır. Onun liderliğindeki MHP, cumhur ittifakıyla sadece bugünün değil, yarının da teminatı olan Türk Asrı'nı inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."