Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Geniş Video İzle

Parti grubundaki konuşmasında ''Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugüne özel Fetih Suresi yazılı yüzük ve rozeti tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

03.12.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Suriye'deki çatışmalara değinen Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti.

"HALEP TÜRK VE MÜSLÜMAN'DIR"

Konuşmasında kalesine Türk bayrağı asılan Halep için "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor" diyen Bahçeli, bugüne özel Fetih Suresi yazılı rozeti ve yüzüğü tercih etti.

İşte Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü;

Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

"ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALMALI"

Suriye'deki sıcak çatışma ortamına da değinen Bahçeli, "Biz Suriye'nin sarsılan devlet yapısına umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalı. Düşmanı dost sayan, düşmanı dost sayan yaklaşımı geride bırakmalı. YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır" dedi.

Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Güven Yaşar:
    geç bunları halkın sesini dinleyin. halkın problemi Suriye iç meselesi değil ülkemizdeki suriyeliler halkın problemi ekonomi geçim kaygısı halkın problemi güvenlik cezasizlik saglik sistemi 43 13 Yanıtla
  • Hakan as:
    Elalem uzaya çıkıyor bizim uğraştığımız şeylere bak maşallah ?? 36 12 Yanıtla
  • yavuz d:
    hakan as uzaya ciktigimizda da, ilkkez. uydumuzu gonderdigimizde de senin gibiler ve hicbir ise yaramayan heykelci partiniz o zaman da elestiriyordu :) 14 24 Yanıtla
  • Kutalmış Kutalan:
    TÜRK MİLLETİ OLARAK, HEPİMİZ, BİLGE LİDERİMİZİN YANINDAYIZ, PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN. 10 22 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ayarlanmış kurgular boş senaryolar paralı kameraman ve fotocular YAHU EKONOMİYLE İLGİLENİN. Bırakın boş berbat senaryoları ayıptır yeter artık tü size 14 8 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Madalya mı takalım bırakın şu sıyasetçilerı 14 3 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    YAVUZ millet uzaya teknoloji kullanmaya keşif yapmaya teknolojisini ilerletmeye gidiyo sizin gibi tank palet fabrikasını 50 milyon dolara satıp o 50 milyon dolarla turist göndermiyor uzaya bu ayki makarna kömür DÜRÜM ayran 100 tl ihtiyacın karşılandı sanırım 11 4 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Sahte kabadayı işi gücü şov yapmak 10 5 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Bunak artık iyice zirvaliyor deli saçması suni gunemler yaratiyor. 9 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Vayyy siyasetten siyaset 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:30:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.