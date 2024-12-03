Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Suriye'deki çatışmalara değinen Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti.

"HALEP TÜRK VE MÜSLÜMAN'DIR"

Konuşmasında kalesine Türk bayrağı asılan Halep için "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor" diyen Bahçeli, bugüne özel Fetih Suresi yazılı rozeti ve yüzüğü tercih etti.

İşte Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü;

"ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALMALI"

Suriye'deki sıcak çatışma ortamına da değinen Bahçeli, "Biz Suriye'nin sarsılan devlet yapısına umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalı. Düşmanı dost sayan, düşmanı dost sayan yaklaşımı geride bırakmalı. YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır" dedi.