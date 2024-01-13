Bahçeli: Terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı sahasında 9 askerin şehit olduğu teröristlerin sızma girişime ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, tertemiz şehit kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, "Sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır. Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD'yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları, alenen Türkiye'ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır. Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü, tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİ TEK SES, TEK NEFESTİR'

Türk milletinin yüreklerine ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yerin açık ve meşru hedef olduğunu belirten Bahçeli, "Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. MHP, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir. Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir" açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Kahraman şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. 'Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun' diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır" dedi.