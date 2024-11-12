Bahçeli: Trump'ın Seçimi ve Türkiye'nin Durumu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Trump'ın Seçimi ve Türkiye'nin Durumu

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın seçilmesini ve Türkiye'deki siyasi durumu değerlendirerek, milli çıkarların önemine vurgu yaptı.

12.11.2024 12:52
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışması Trump'ın seçilmesi ile karalar bağlaması akıl ve mantıkla izah edilemeyecek garabettir"

- "Dünya adeta bir ateş hattında, namlu ucundadır"

-"ABD'de yapılan seçim, bu seçimde görevi devralacak Trump'ın ne yapacağı elbette günlerdir tartışmaların ağırlık merkezinde"

-"Biden işbirlikçileri ile dayanışma halinde sayın cumhurbaşkanını devirme planları tuzla buz oldu"

-"Trump'ın ilk döneminden farklı profil sergilemesi iki ülkenin de hayrınadır"

- "Siyaset denkleminde ikili veya çoklu diyaloglarda köklü dostluk ve düşmanlıktan bahsetmek kabul edilemez. Asıl doğru milli çıkarlarımızdır"

-"Yoğun diyaloglarla yepyeni ve temiz sayfa açılmalıdır. Husumeti körükleyen, ekonomik engellemelerin aklı selim ve egemenlik hakları ile bağdaşmayacaktır"

-"Siyaset hem gönül hem görgü işidir. Akıl ve ahlakı hiçe sayan, gel gitli tutumlar stratejik hesaplaşmalar sinir harplerinin ilgi sahasına girecektir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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