Bahçeli, Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahküm edenlerin MHP düşmanlığını vurguladı

Bahçeli, Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahküm edenlerin MHP düşmanlığını vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli, Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahküm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı olduğunu söyledi. Bu sözler, söz konusu çevrelerin gizli ajandasına ve Türk gençliğinin duygularının istismarına dikkat çekti.
Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahküm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır."
Kaynak: İHA
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