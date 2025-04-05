Bahçeli, Türkeş Vakfı'nın Açılışına Katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'ta
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşıladı.
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