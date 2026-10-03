Bahçeli, Türkiye'nin güven erozyonu ve çürüme tartışmalarına sürüklenmemesini istedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir."