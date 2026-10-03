Bahçeli, Türkiye'nin güven erozyonu ve çürüme tartışmalarına sürüklenmemesini istedi

Bahçeli, Türkiye'nin güven erozyonu ve çürüme tartışmalarına sürüklenmemesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık karşısında güven erozyonu ve çürüme tartışmalarına sürüklenmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, bu gelişmelerin arınma, aklanma ve nedenlerine eğilme fırsatı olarak değerlendirilmesini istedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir."
Kaynak: İHA
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