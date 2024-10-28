MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur. Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.
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Milli birlik ve beraberlik şuurunun perçinlenmesi gereken bugünlerde, herkesin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne önşartsız bağlılığı samimi dileğimdir.
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Türkiye'nin Kürt Sorunu Yok - Son Dakika
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