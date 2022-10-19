Hulusi Akar, Amerikan Mevkidaşı Llyod James Austın ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Akar, ABD Savunma Austin ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, görüşmeyi yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı" denildi.