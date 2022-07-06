Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

06.07.2022 17:17
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan tahliyesi için oluşturulması planlanan 'tahıl koridoru' konusuna ilişkin, "İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan tahliyesi için oluşturulması planlanan 'tahıl koridoru' konusuna ilişkin, "İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasındaki ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin 'tahıl koridoru' konusundaki sorusunu yanıtladı. Bakan Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan koridora ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gıda krizi'nin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdüğü görüşmelerin olumlu geliştiğini kaydetti. Akar, teknik boyutların, deniz seyrüseferinde güvenlik boyutunun olduğunu, bununla ilgili Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Akar, "İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.Akar, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya tekrar gidip gitmeyeceğine yönelik soruya "Mümkün, gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir" karşılığını verdi. Bakan Akar, "Tahıl koridorunun hayata geçirilmesine yönelik bir gecikmenin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Bu konuda 4 önemli aktör var; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM'nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması - Son Dakika

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