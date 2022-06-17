Bakan Akar, Letonya, Arnavutluk ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahında yoğun mesaisini sürdürüyor. Toplantı oturumlarına katılan Bakan Akar, mevkidaşlarıyla da bir araya geliyor. Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - BRÜKSEL