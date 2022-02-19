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Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir" - Son Dakika

Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir"

19.02.2022 00:58
Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini ve gelecekte de getireceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini ve gelecekte de getireceğini belirtti.

Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yılı dolayısıyla İngilizce bir video mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün Türkiye'nin NATO ittifakına katılışının 70'inci yıl dönümü. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir. Müttefikiz, birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Bakan Akar: 'Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir' Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir" Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70'inci yılı için özel mesaj Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70'inci yılı için özel mesaj Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel temaslarını değerlendirdi Açıklaması Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Hulusi Akar, İngilizce, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir" - Son Dakika
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