Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

09.03.2022 15:57
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü.
Telefon görüşmesinde, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından, Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Akar, mevkidaşına, "Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceğini" iletti.

CAN KAYBININ ARTMAMASI İÇİN ATEŞKES İLAN EDİLMELİ

Daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilanının önemli olduğunu belirten Akar, Reznikov'a, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu aktardı.
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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika


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