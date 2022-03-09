Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından, Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, mevkidaşına, "Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceğini" iletti.

CAN KAYBININ ARTMAMASI İÇİN ATEŞKES İLAN EDİLMELİ