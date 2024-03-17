Politika

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Bakan Aşkın: " Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz"

MALATYA - Türkiye'nin dört biryanında spor tesisleri yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşandığını söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, valilik ziyaretinin ardından Malatya Stadyumunda incelemelerde bulundu.

Stadyumundaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Aşkın," Bir dizi spor tesislerinin açılışı için Malatya'mızdayız. Aynı zamanda Malatya Stadyumunun son durumuna bakıyoruz. Zeminde bakımlar devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızı misafir olması nedeniyle localar ve tribünlerde bazı hasarlar oluşmuş. Tüm stadı yeniden elden geçireceğiz" dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz"

Malatya'ya 4 bin kapasiteli ek yurt projeleri için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Aşkın, " Spor faaliyetleri açısında Malatya'mızda her ilçesine dokunmuşuz pek çok eser tamamlanmış durumda. Malatya'mızın ayağa kalkması için devlet olarak hep beraber çalışıyoruz. 2018'de açılışını yaptığımız Malatya stadyumunu toparlayacağız. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanımız da görüşerek Malatyasporumuz değerlendirmeler de yaptık. İnşallah Malatyasporumuzu Süper Lig'e bekliyoruz. Türkiye'nin dört biryanında spor tesisleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşanıyor ülkemizde. Buradaki en büyük amacımız bağımlıkla, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek. Burada ailelerimiz tekrar söylüyoruz, çocuklarımızı spor tesislerine getirin. Ülkemizin spordaki bu yükselişi çok çok önemli" diye konuştu