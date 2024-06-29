Politika

Bakan Bak, 1 Temmuz'da Müzekart GNS uygulamasının başlayacağını duyurdu

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye'de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz'da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibariyle başlıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere bu yaz çeşitli etkinliklerle dolu dolu imkanlar sunmayı hedefliyor. Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Okulları'nın ardından, yeni bir haber verdi.

Bakan Bak, 1 Temmuz'da Müzekart GNS uygulamasının başlayacağını duyurdu

Başladığı günden bugüne gençler tarafından ilgi gören ücretsiz Müzekart GNS ve Seyahatsever projelerinin bu yıl da devam edeceğini açıklayan Bakan Bak, "Gençlerimiz, bu projelerle 2 yıldır ülkemizin dört bir yanını özgürce geziyor, tanıyor, keşfediyor. İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz. Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye'de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz'da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibariyle başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Projemiz 8 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar devam edecek"

Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin "www.muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabileceği ve 1 Temmuz'dan 30 Eylül tarihine kadar ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabileceğini belirten Bakan Bak, Seyahatsever projesi hakkında da şu bilgileri verdi:

"Gençler arasında çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemizde Bakanlığımız bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde bulunan yurtların kapılarını milyonlarca gencimize açıyor; yaz döneminde de onlara ikinci bir yuva oluyoruz. Bu kapsamda, deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz, 444 0 472 numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz'dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ilde yer alan 38 Gençlik Kampının da ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığını belirten Bakan Bak, ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.

Ulaşımdan konaklamaya, beslenmeden etkinliklere kadar bütün sürecin Bakanlık tarafından ücretsiz yürütüldüğü Gençlik Kamplarına başvurular ise "ghgm.gsb.gov.tr" adresi üzerinden veya Gençlik Merkezlerinde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.