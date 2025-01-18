Bakan Bak: 980 Bin Genç İçin Barınma İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Bak: 980 Bin Genç İçin Barınma İmkanı

Geniş Video İzle

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 860 yurtta 980 bin gence barınma ve ücretsiz yemek imkanı sunduklarını açıkladı.

18.01.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak: "860 yurdumuzda 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz"

TOKAT - Ak Parti Tokat 8. Olağan İl Başkanlığı Kongresinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlıklarına bağlı 860 yurtta 980 bin gence barınma imkanı sağladıklarını söyledi.

Ak Parti Tokat 8. Olağan İl Başkanlığı Kongresine katılmak üzere Tokat'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ilk olarak Tokat Valiliğini ziyaret etti. Ardından Gençlik Merkezi'nde gençler ile bir araya geldi. Hüseyin Akbaş Spor Salonunda yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Kongresine katılan Bakan Bak; "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugün 860 yurdumuzda 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz. Onlara sabah kahvaltısı ve akyam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Devletimiz aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi burslarla destekliyor. 950 öğrencimize kredi veriliyor. Gençlerimize üniversite hayatlarında büyük destekler sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'gençlerin önünü açın, onlarla ilgilenin' buyurdular. Kendisini çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi büyüğümüzdü, futbol takımımızın kaptanıydı. Siyasette de uzun zamandır yanındayız. Gençlere değer veren, gençlerin önünü açan bir lider. Milletvekili seçilme yaşı 30'du. Bunu öce 25'e sonra 18'e indirdi. Bugün partimizin teşkilat başkanı, İstanbul gençlik kolları başkanı. Yine patimizin genel sekreteri gençlik kolları genel bakanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok iyi bakın çünkü ona ihtiyacımız var" dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı Kongresi'nde 598 delegenin oy kullanması beklenirken seçime Adem Dizer başkanlığında ki tek listeyle gidildi.

Bakan Bak: 980 Bin Genç İçin Barınma İmkanı
Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Politika, Gençlik, Eğitim, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak: 980 Bin Genç İçin Barınma İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:20:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Bak: 980 Bin Genç İçin Barınma İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.