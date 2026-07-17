Bakan Bak Batman\'da İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman programı çerçevesinde valiliği ziyaret etti.

Valilik binasına gelişinde Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Bak, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Canalp ile makamda bir araya gelen Bakan Bak, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, gençlik ve spor yatırımları başta olmak üzere Batman'da devam eden projeler ile planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Bakan Bak'ın Batman'daki programı gün boyunca devam edecek. Program kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek olan Bakan Bak'ın, gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin incelemelerde bulunması ve farklı etkinliklere katılması bekleniyor. - BATMAN