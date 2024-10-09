Bakan Bak Portekiz'de Spor Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Bak Portekiz'de Spor Konferansı'na Katıldı

Bakan Bak Portekiz\'de Spor Konferansı\'na Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'deki Avrupa Konseyi konferansında görüşmeler yaptı.

09.10.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Portekiz'de gerçekleştirildi. Konferansa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üye ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulundu.

Bakan Bak, konferansa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüyle uluslararası iş birliklerimizi ve projelerimizi değerlendirdik. Herkes için erişilebilir spor ve sağlıklı, güçlü nesiller için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LİZBON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi, Etkinlikler, Portekiz, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak Portekiz'de Spor Konferansı'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Belgeleri yayınlandı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf’muş Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak Portekiz'de Spor Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.