Bakan Bak'tan Ailelere Spor Çağrısı

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aileler, lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Dijital bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıkla mücadelede sporu kullanalım." dedi.

Bakan Bak, Kayseri'deki temasları kapsamında ziyaret ettiği Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Bak, burada Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Büyükkılıç, Bakan Bak'a, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yer altı çarşısındaki esnafı da ziyaret eden Bak, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra belediye tarafından yaptırılan aşureyi dağıttı.

Daha sonra Bellona Kayserispor'un tesisine geçen Bak, burada kulüp başkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Talas ilçesinde açılan Öz Ağaç- İş ERVA Spor Okulu'nu da ziyaret eden Bak, burada gençlerle buluştu.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sporun iyileştirici ve birleştirici gücü olduğunu dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Buradaki tablo şunu gösteriyor; bu gençler, ülkesini, bayrağını, milletini seviyor. Bu gençler, bu ülkenin geleceği. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlerin emrindeyiz. Şu ana kadar 10 bin 500 sporcu bu spor okullarından faydalanıyor. ERVA'nın 41 spor kulübü var, 41 kere maşallah diyelim. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Memduh Büyükkılıç'a da teşekkür ediyoruz. Hem bakanlığımız hem de ilçe belediyelerin olanaklarıyla yaptığı ortak tesisler nedeniyle. Kayseri, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor."

"Sporun iyileştirici gücü burada"

Ailelere çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye eden Bak, "Her tarafta spor tesisleri, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri var. Bunlar sizin için. Sporun iyileştirici gücü burada. Aileler, lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Dijital bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıkla mücadelede sporu kullanalım." diye konuştu.

Bakan Bak, daha sonra Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programda sporcu gençlerle bir araya geldi.

Ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ü ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'i ziyaret eden Bak, il başkanlarıyla bir süre görüştü.