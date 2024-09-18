Bakan Bak'tan Ailelere Spor Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Bak'tan Ailelere Spor Çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, aileleri çocuklarını spor tesislerine getirmeye teşvik etti.

18.09.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aileler, lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Dijital bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıkla mücadelede sporu kullanalım." dedi.

Bakan Bak, Kayseri'deki temasları kapsamında ziyaret ettiği Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Bak, burada Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Büyükkılıç, Bakan Bak'a, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yer altı çarşısındaki esnafı da ziyaret eden Bak, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra belediye tarafından yaptırılan aşureyi dağıttı.

Daha sonra Bellona Kayserispor'un tesisine geçen Bak, burada kulüp başkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Talas ilçesinde açılan Öz Ağaç- İş ERVA Spor Okulu'nu da ziyaret eden Bak, burada gençlerle buluştu.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sporun iyileştirici ve birleştirici gücü olduğunu dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Buradaki tablo şunu gösteriyor; bu gençler, ülkesini, bayrağını, milletini seviyor. Bu gençler, bu ülkenin geleceği. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlerin emrindeyiz. Şu ana kadar 10 bin 500 sporcu bu spor okullarından faydalanıyor. ERVA'nın 41 spor kulübü var, 41 kere maşallah diyelim. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Memduh Büyükkılıç'a da teşekkür ediyoruz. Hem bakanlığımız hem de ilçe belediyelerin olanaklarıyla yaptığı ortak tesisler nedeniyle. Kayseri, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor."

"Sporun iyileştirici gücü burada"

Ailelere çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye eden Bak, "Her tarafta spor tesisleri, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri var. Bunlar sizin için. Sporun iyileştirici gücü burada. Aileler, lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Dijital bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıkla mücadelede sporu kullanalım." diye konuştu.

Bakan Bak, daha sonra Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programda sporcu gençlerle bir araya geldi.

Ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ü ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'i ziyaret eden Bak, il başkanlarıyla bir süre görüştü.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, kayseri, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak'tan Ailelere Spor Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bak'tan Ailelere Spor Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement