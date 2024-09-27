Bakan Bak'tan Serhat Akın'a Destek

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Serhat Akın'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serhat Akına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eski milli futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." - ANKARA