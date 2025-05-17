Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ı ziyaret etti.
Ziyarette Belediye Başkanı Recai Çakır, Bakanı Alparslan Bayraktar'a sunum yaparak, ilçenin enerji alanındaki ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgilendirildi.
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Son Dakika › Politika › Bakan Bayraktar Amasra'da Belediye Başkanı Çakır'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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