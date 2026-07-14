Bakan Bayraktar: Boru Hattı Anlaşması Uzatılmayacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak ile doğal gaz boru hattı anlaşmasına ilişkin, "Boru hattı anlaşmasını uzatmıyoruz. Biz 1 sene önce bu anlaşmayı yenilemeyeceğimizi söyledik. 2010'da bu anlaşma akdedilmiş, 2014'te Irak bizi tahkime götürmüş. Böyle bir anlaşmayla, arada anlaşmazlık çıkaran bir anlaşmayla devam etmek istemiyoruz" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin tahkim davasıyla ilgili, "2014-2018 dönemine tahkim kararı zaten verildi; 'Türkiye şu kadar ödeyecek, Irak Türkiye'ye bu kadar ödeyecek.' O zaman da söylemiştik, faizlerle hesap edilip ona göre kim alacaklı bakacağız. Daha henüz o karar oluşmadı. O kararı yani D.C.'deki (Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi) mahkeme verecek. Tenfiz için o mahkeme devam ediyor ama biz ilk kararla alakalı da Paris'teki mahkemeye bir itirazda bulunduk, hukuki prosedür tamamlansın istedik. Ama esas şu anda baktığımız şey o Washington'da devam eden tenfiz davası, enforcement davası. Ona bakacağız. Orada bir hesap kitap yapılacak. Faiz hesap edilecek ki bizim alacaklar çok geçmişten geliyor. Ona göre o dönem kapanmış olacak. 2018'den sonraki döneme ilişkin tahkim davası devam ediyor" dedi.

'BORU HATTI ANLAŞMASINI UZATMIYORUZ'

Bakan Bayraktar, Irak'la boru hattı anlaşmasının uzatılması görüşmelerine ilişkin de "Boru hattı anlaşmasını uzatmıyoruz. Biz 1 sene önce bu anlaşmayı yenilemeyeceğimizi söyledik. 2010'da bu anlaşma akdedilmiş, 2014'te Irak bizi tahkime götürmüş. Böyle bir anlaşmayla, arada anlaşmazlık çıkaran bir anlaşmayla devam etmek istemiyoruz. Bu anlaşma yürümüyor demek ki. Bizi tahkimle baş başa bırakmış. Dolayısıyla yeni bir anlaşma olması lazım. Dolayısıyla yeni bir anlaşma olsun dedik ve biz onlara aslında 1 sene öncesinden bunu yenilemeyeceğiz dedik ve yeni bir anlaşma taslağı da gönderdik onlara. Fakat Irak'ta seçimler vardı. Şimdi yeni kuruldu hükümet. Dolayısıyla şimdi onlarla bir müzakere yapıp temmuz ayının sonuna yetiştirmek neredeyse imkansız. Üç haftada olacak bir iş değil. Ara çözüm olarak onlara 'BOTAŞ'la 1 senelik petrol taşıma anlaşması yapalım' dedik. Yani BOTAŞ sizin petrolünüzü 1 sene taşısın. O bir sene içerisinde de üç ayda yapıp varabilirsek üç ayda, altı ayda varabilirsek altı ayda bir anlaşmaya varalım. 'Yeni ITP' diyelim; daha kapsamlı yeni boru hattı anlaşması. İçerisine başka şeyler de olsun. Bizim hattı Basra'ya kadar götürme hedefimiz var. Dolayısıyla ona da biraz zaman bırakalım müzakere için. 'Ama 27 Temmuz'a da akış durmasın, BOTAŞ petrolünüzü şuradan şuraya taşısın' dedik. Onlar da bize, 'Bizim 750 bin varillik bir kapasiteye ihtiyacımız olur' dedi. Gerçi bugün akan 180-200 bin varil ama 'Tamam, 750 bin varili biz size ayırırız' dedik. Bir sene içerisinde de biz yeni bir ITP'yi, yani daha kapsamlı bir ITP'yi imzalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, "Irak Başbakanı ile de görüştük, 'Kapasiteyi 2,5 milyon varile çıkaralım' dedik. Kuveyt istiyorsa Kuveyt bu boru hattına petrolünü koysun. 'Körfezden başka isteyenler olursa onlar koysun' gibi kapsamlı şeyler söyledik. Doğal gaz boru hattı inşa edelim yanında hemen. Bir kere de kazalım, 2 tane boru hattı koyalım. Katar gazı gelebilir, başka gaz kaynakları gelebilir, bir sürü şeyler konuştuk" dedi.