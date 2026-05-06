Bakan Bayraktar\'dan Özgür Özel\'e Sert Yanıt

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik sektörüne ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Bayraktar, "Özgür Özel'in talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim" dedi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'in grup toplantıları esnasında bakanlığımızı ve madencilik sektörümüzü ilgilendiren konularla ilgili yaptığı talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu. 2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi 1186 değil, 52 bin 686'dır. Hükümetlerimiz dönemi ve önceki dönemlerde verilen ruhsatlardan şu an 13 bin 157'si yürürlüktedir. Üstelik fiilen madencilik faaliyetine konu alan, ülkemiz yüz ölçümünün sadece yüzde 0,18'i düzeyindedir. İlgili Holding'in ise 12 arama, 184 işletme ruhsatı yürürlüktedir ancak tüm izin süreçleri tamamlanmış ve fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısı 92'dir. Bu şirketle ilgili bakanlığımızın bugüne kadar uyguladığı yaptırımlar ve aldığı tedbirler de kamuoyunun malumudur" ifadelerine yer verdi.

'İŞÇİMİZİN HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bayraktar, "Gerçekler bu kadar açıkken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı vardır: Siyasi manipülasyon. Çünkü sizler, kendi yönetiminizdeki CHP'li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına cevap veremezken; iftirayı, çarpıtmayı ve karalamayı siyaset zannediyorsunuz. Gabar'da petrol bulunmasını 'hikaye' diyerek küçümseyen, Karadeniz gazını yok sayan, Mavi Vatan vizyonuna 'masal' diyen, Akkuyu Nükleer Santrali'nin iptal edilmesini savunan bir anlayışın bugün bize ders vermeye kalkması ibretliktir. Türkiye'nin stratejik kazanımlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu yaklaşımın derdi ne emekçidir, ne de ülke menfaati. Biz ise dün olduğu gibi bugün de işçimizin, emekçimizin hakkını korumaya, ülkemizin kaynaklarını milletimizin menfaatine kullanmaya ve gerçekleri her platformda ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.