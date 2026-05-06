Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik Teşvikten Yararlanamıyor

06.05.2026 00:49
Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik'in işçi borçları nedeniyle teşvikten faydalanamayacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. AŞ'ye ilişkin, "Bu firma, işçi borçları ödenmediği için teşvikten istifade edemiyor. Bundan sonra da eğer ödemezse bu teşvik kapsamından yararlanamayacak, onu da söyleyeyim." dedi.

Bayraktar, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki Doruk Madencilik işçilerinin eyleminin uzlaşmayla sona erdiğinin hatırlatılması üzerine Bayraktar, bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için şirketlerin sorumlu davranması gerektiğini belirtti.

Söz konusu firmanın daha önce benzer sorunlar yaşattığını, bunun üzerine firmayı uyardıklarını ve çözümler üretildiğini aktaran Bayraktar, "Öyle görünüyor ki bu firma bunu adeta alışkanlık haline getirmiş." diye konuştu.

Bayraktar, "Daha önce de ifade ettim, firmanın başka şehirlerimizde olan işletmelerinde de esas itibarıyla benzer sıkıntılar yaşandı." dedi.

Bu sorunları uzun süredir yönetmeye gayret ettiklerini anlatan Bayraktar, "Bu anlamda firmanın devlete olan yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda da ruhsat iptallerine varıncaya kadar cezai müeyyideler de uygulandı. Bunları bugüne kadar hep yaşayageldik. Bu son hadisede de tekrar müdahale ederek işçilerin alacaklarının ödenmesini temin yoluna gittik firma üzerinden." bilgisini verdi.

Bayraktar, yaptıkları düzenlemeyle yerli kömür santrallerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yerli kömürden üretilen elektriğe alım garantisi sağladıklarını anımsattı.

Bu düzenlemeyle amaçlarının kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 30 bin işçinin işinin garantiye alınması olduğunu söyleyen Bayraktar, işçisine borcu olan, baca yatırımı yapmayan, filtre takmayan santrallerin kendilerine bir program sunmamaları durumunda bu teşvik programından yararlanamayacaklarını belirtti.

Bayraktar, bu düzenlemeyi çevreyi, istihdamı ve işçi haklarını gözeterek yaptıklarını belirterek, "Bu santral dışında da bu teşvikten yararlanmayan kimse kalmadı. Bu santralin teşvikten yararlanamamasının sebebi işçilere olan borçları." diye konuştu.

İşçilerin eylemlerinin neden uzun sürdüğüne dair soru üzerine ise Bayraktar, "İşçilerin maaşını ödemesi gereken firma. Firma bunu 17 gün sonra ödediyse onların sorunu. Bazıları diyor ki 'maden ruhsatlarını iptal edelim.' Şu anda oradaki ruhsatı iptal etsek bundan işçi kardeşlerimize fayda olur mu? Olmaz çünkü maden kapandığı zaman iş yok, istihdam yok, işçinin herhangi bir alacağı yok." sözlerini sarf etti.

Bakan Bayraktar, bu süreçte işçilerin mağdur olmaması ve işin devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şimdi maaşlarını aldılar. 5 ay sonra eğer iş olmazsa, maden kapanırsa veya santral kapanırsa bu da istediğimiz bir şey olmaz. Dolayısıyla bu süreci çok hassas bir şekilde yürütüyoruz." dedi.

Bayraktar, "Hiç ruhsatını iptal ettiğiniz bir işletme oldu mu?" sorusuna ise "Evet, bu firmanın yüzlerce ruhsatı vardı, şu an çalışan 92 ruhsata kadar inmiş durumda." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

