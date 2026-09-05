Bakan Bayraktar: Hakkari madencilikte merkez olacak - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Hakkari madencilikte merkez olacak

Bakan Bayraktar: Hakkari madencilikte merkez olacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari'nin yer altı kaynakları ve genç nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kentin madencilikte merkez haline geleceğini söyledi. Bayraktar, bu potansiyelin doğru değerlendirilmesiyle Hakkari'nin kalkınacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari'nin yer altı kaynakları ve genç nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hakkari bizim açımızdan madencilikte bir merkez haline inşallah gelecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Hakkari'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakkari Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Hakkari Vali Vekili ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Burak Gürbüz, AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, ilçe ve belde başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzyılında enerji ve tabii kaynaklar alanında yeni bir vizyon ve politikayla hareket ettiklerini söyledi.

Hakkari'nin uzun süredir ziyaret etmeyi planladıkları illerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı kapsamında kendi sorumluluk alanlarımızda önemli hedefler belirledik. Hakkari'nin de Türkiye Yüzyılı'ndaki hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı ve programlarımızı inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

"Hakkari'nin çok önemli bir potansiyeli var"

Bölgedeki illerin sahip olduğu potansiyellerin ortaya çıkarılması halinde önemli bir gelişim sürecinin yaşanacağını ifade eden Bakan Bayraktar, her ilin kendine özgü değerleri bulunduğunu söyledi.

Şırnak'ın son yıllarda önemli bir değişim yaşadığına dikkat çeken Bayraktar, Hakkari'nin de sahip olduğu yer altı kaynaklarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelebileceğini belirtti.

Bakan Bayraktar, "Hakkari bizim açımızdan madencilikte bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var" dedi.

"Hakkari'nin iki önemli gücü var"

Hakkari'nin iki önemli gücünün bulunduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, bunlardan birinin yer altındaki tabii kaynaklar, diğerinin ise genç nüfus olduğunu söyledi.

Özellikle 15-40 yaş arasındaki genç nüfusun önemli bir insan kaynağı olduğuna işaret eden Bayraktar, bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yer altı kaynakları ile genç nüfusun birlikte değerlendirilmesinin Hakkari'nin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Bayraktar, elde edilen imkanların adil şekilde paylaşılmasıyla kentin önünün açılacağını kaydetti. Bayraktar valilik ziyaretinin ardından programını sürdürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar: Hakkari madencilikte merkez olacak - Son Dakika

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