Bakan Bayraktar, İliç\'teki maden ocağında incelemelerde bulundu ve işçi aileleriyle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayının yaşandığı sahada incelemelerde bulundu ve toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftar yaptı.
Bakan Bayraktar, toprak kayması bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi, ardından toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftarda bir araya geldi. Bakan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama; "İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 35'inci gününde de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Her türlü imkan ve kabiliyetimizi kullanarak 9 işçi kardeşimize ulaşmak için çabamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, maden sahasındaki incelemelerinin ardından, toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftarda bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "İliç'te toprak altında kalan 9 işçi kardeşimizin aileleriyle birlikte orucumuzu açtık. Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştık. İlk andan itibaren sabırla bekleyen ailelerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ramazan ayında işçi kardeşlerimizden dualarımızı eksik etmiyor, bir an evvel ailelerin bekleyişlerinin son bulmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZİNCAN
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