Bakan Bayraktar Madencilerle İftar Yaptı

12.03.2026 00:22
Enerji Bakanı Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaparak enerji bağımsızlığına vurgu yaptı.

MADENCİLERLE İFTAR YAPTI

Zonguldak'ta AK Parti'deki toplantının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerin 630 metre altında madencilerle iftar yaptı. İftara, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil de katıldı. Orta Doğu'da bir savaş yaşandığına ve savaşla birlikte enerji konusunun daha çok gündeme geldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, "Burada sizlerin yaptığı işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kendi enerjisi olan, kendi enerji kaynaklarını kullanabilen bir ülkenin çok daha farklı, çok daha güçlü olduğu bir süreç var. Onun için biz hep, başından beri Milli Enerji ve Maden Politikası diyorduk" dedi.

Bakan Bayraktar; Zonguldak'taki kömürle, Karadeniz'deki doğal gazla ve Gabar'daki petrolle enerjideki dışa bağımlılığı bitirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

'ÇEVREYE RAĞMEN DEĞİL ÇEVREYE UYUMLU İŞ YAPACAĞIZ'

Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Sizlerin sağlığı, sizlerin güvenliği ve emniyeti bizim için en önemli konu. Elbette ki üreteceğiz, elbette ki ülkemiz ürettikçe büyüyecek ama önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde bu üretimi yapabilmeniz. Ondan sonra 'çevreye rağmen değil, çevreyle uyumlu iş yapacağız' diyoruz. Türkiye'nin madenlerini inşallah ekonomimize böylece katmış olacağız" diye konuştu.

'ÇALIŞMA SAYISI VE SÜRELERİ EN KISA ZAMANDA NORMALE DÖNDÜRECEK TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

TTK'ye ait maden ocaklarında üretimin yeniden başlaması için gereken tedbirleri en hızlı şekilde almaya başladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Emniyetle ilgili tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım. İş yapış tarzını, alışkanlıklarımızı buna göre değerlendirmemiz ve uygulamamız lazım. Biz gerekli tedbirleri hep birlikte alacağız, alıyoruz. Çalışma sayısı ve süreleri en kısa zamanda normale döndürecek tedbirleri de en hızlı şekilde alıyoruz. Bundan bir endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Politika, Ekonomi, Enerji, İftar, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.