Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması

21.09.2022 17:04

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin 825 liraydı asgari ücret. Tarihinin en yüksek artışıyla geçen yıl başında artırdık.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin 825 liraydı asgari ücret. Tarihinin en yüksek artışıyla geçen yıl başında artırdık. Arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor. Aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 'Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Bilgin, hizmet sektörünün giderek büyüdüğüne dikkat çekip, İnsanların daha fazla özel hizmetlere talep duyacakları bir toplumsal düzene doğru gidiyoruz ama burada şu, fevkalade önemli; bu toplumsal tabakalaşma düzeni içinde özellikle esnafın vazgeçilmez bir yeri var. Geleneksel üretim tarzında zaten zanaat erbabının merkezi bir yeri vardı ama şimdi de giderek esnaf ve zanaatkarın farklı bir yeri var. Birçok üründe 'el yapımı' denilen ürünler ortaya çıkıyor. Bu ne demek Özel bir çabayla üretilmiştir bu ürün dolayısıyla üretim düzeni değiştikçe üretim teknikleri değiştikçe üretim teknolojileri bireyselleştikçe bireysel işlerini açanların sayısı da artıyor diye konuştu.

'ARALIKTA DA ZAM YAPACAĞIZ'

Bakan Bilgin, sosyal güvenlik sistemini bütün toplumu kapsayıcı hale getirdiklerini vurgulayarak, Yeryüzünde toplumun tamamını sağlık sigortası kapsamına bizim kadar alan bir başka ülke yoktur. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Asgari ücrette geçtiğimiz dönem zammında tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu enflasyon döneminde de hep şunu söyledi; 'Yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz'. Bu konuda da biz bakanlık olarak üstümüze düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret. Onu tarihinin en yüksek artışıyla geçen yıl başında artırdık. Arkasından temmuzda bir artış yaptık. Şimdi aralık geliyor. Aralıkta da yapacağız. Yani biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. Esnafı da korumamız lazım. Onlarla ilgili sorunların da çözülmesi lazım. Çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım dedi.

'ENFLASYON TAHRİBATINI BÜYÜME YOLUYLA AŞACAĞIZ'

Bakan Bilgin, enflasyona rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayıp, Geçtiğimiz 2 çeyrekte yüzde 7,5 ve yüzde 7,6 Türkiye büyüdü. Büyüyerek ne yaptık Yaklaşık 1 milyona yakın istihdam ürettik. Sorunun çözümü bu. Enflasyona karşı küçülerek değil büyüyerek enflasyonu çözeceğiz. Üretimle çözeceğiz, ihracatla çözeceğiz. Türkiye ne kadar ihracat yaparsa Türkiye ne kadar döviz geliri elde ederse turizm geliri elde ederse Türkiye, enflasyona karşı o kadar üretime dayalı gücünü kullanarak, bu sorunu aşma kabiliyetine sahip olur. Dolayısıyla bizim bu konuda tereddüdümüz olmasın. Enflasyonu kontrol altına alıp, enflasyonun meydana getirdiği tahribatı büyüme yoluyla aşacağız, üretim gücümüzle aşacağız. Biz de bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri, sosyal sorunları çözeceğiz diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Geçtiğimiz dönem tarihin en yüksek oranlı zammını yaptık, aralıkta da yapacağız Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Geçtiğimiz dönem tarihin en yüksek oranlı zammını yaptık, aralıkta da yapacağız Barış düşmanla yapılır: BAE, çok sayıda Bayraktar TB2 aldı Barış düşmanla yapılır: BAE, çok sayıda Bayraktar TB2 aldı SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması - Son Dakika

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