Bakan Bolat Bükreş'te Romanya ile Ticaret Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat Bükreş'te Romanya ile Ticaret Toplantısı Düzenledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bükreş'te Türkiye-Romanya toplantısında ticari ilişkileri güçlendirdi.

01.11.2024 19:07
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bükreş'te Türkiye- Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya temaslarını sürdürüyor. Çeşitli görüşmeler yapmak üzere başkent Bükreş'te bulunan Bolat, Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye'nin Doğu Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından biri olan Romanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi üst seviyeye çıkarma hedefi doğrultusunda bugün Bükreş'te düzenlediğimiz Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa toplantısı çerçevesinde ilişkilerimizi stratejik iş birliği seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

İkili ticaret hacmini 10,6 milyar dolardan 15 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinin ilk adım olacağını kaydeden Bolat, "İş dünyamız için önemli yatırım merkezlerinden biri olan Romanya ile karışıklıkla yatırımları artırmayı ve iş dünyalarımız arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi önemli buluyoruz. Bu çerçevede Romanya'daki altyapı projelerinde yer alan müteahhitlik sektörümüzün çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat, "Bu kapsamda Karasu- Köstence RO-RO hattının ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki gelişmelerin ticaretimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantımızın hem ülkelerimiz hem de iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Bolat'tan SELEC'e ziyaret

Bakan Bolat, Bükreş temasları çerçevesinde Türkiye'nin de üyesi olduğu 11 Avrupa ülkesinin ve partner ülkelerin kolluk kuvvetlerinin bulunduğu Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezini (SELEC) ziyaret etti. Türkiye'nin uluslararası suçlar ve kaçakçılıkla mücadele noktasında başarılı çalışmaları ile öne çıkan merkeze önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz de kolluk kuvvetlerimizle birlikte gümrük kapılarımızda gümrük kaçakçılığı, yasa dışı ticaret ve uyuşturucu ile mücadele konusunda azim ve kararlılıkla mücadelelerini sürdürmektedir. Ziyaretimiz kapsamında ülkemizin buradaki misyonu ile de bir araya geldik. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bolat Bükreş'te Romanya ile Ticaret Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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