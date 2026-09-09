Bakan Bolat, Çerkezköy\'de e-ticaret lojistik kampüsünün açılışını yaptı

LOJİSTİK KAMPÜSÜ AÇILIŞI YAPTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fuar açılışının ardından özel bir şirkete ait e-ticaret lojistik kampüsü açalış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bolat, lojistik ve taşımacılık sektörünün hayati bir sektör olduğunu belirterek, "Tabii lojistik sektörünün olması için Ulaştırma Bakanlığımızın da bu yol ağlarını, ulaşım koridorlarını yapması gerekiyor. İşte yatırım, üretim, istihdam, ulaşım, lojistik, ihracat, ithalat, transit ticaret bunların hepsi birbirine bağımlı, büyük bir ekosistemin önemli parçaları. Ulaşım, lojistik sektörü, milli gelirimizde hizmetler sektörünün kapsamında, grubunda yer alıyor. Biliyorsunuz, hizmetler sektörü istihdamı yüzde 60'ından fazlasını yüzde 65'ini oluşturuyor. Milli gelirin yine yüzde 60 civarında bir payını oluşturuyor. Baktığımızda Türkiye'ye 2025 yılı verileriyle lojistik ve taşımacılık hizmetleri alanında dünyada 9'uncu sıraya yükseldi. 42,5 milyar dolar taşımacılık, lojistik geliri elde ettik, ihracat geliri. 125 milyar dolar geçen yıl hizmet geliri elde ettik, bunun 65 milyar doları turizmden geldi. 42,5 milyar doları da lojistik sektöründen, taşımacılık sektöründen geldi. ve bu sayede 63 milyar dolar hizmetler sektöründe ticaret fazlası elde ettik. ve bu sayede dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemlerde geçen yıl 29.5 milyar dolar bir açık ile kapattık. Bu tolare edilebilir bir makul açıktı. Çünkü cari işlemler gayrisafi yurtiçi hasıla içinde bu cari açığın payı yüzde 1,9. Tarihsel ortalama yüzde 3,5'in oldukça altında bir rakamdır. Bu sektörlerde yüz binlerce, milyonlarca insan çalışıyor. İstihdam ağı çok geniş bir alan. Bazen yüksek katma değerli bir sektörde de yüksek üretim ya da ihracat yaparsınız ama çalışan sayısı fazla olmayabilir. Ama lojistik sektörü çalıştırdığı istihdam sayısı itibarıyla iş ve AŞ sağlanan önemli sektörlerin başında geliyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TOPLAM MİLLİ GELİRE KATKISI 115 MİLYAR DOLAR'

Hükümet olarak bu sektörleri geliştirmek, desteklemek, büyütmek zorunda olduklarını söyleyen Bolat, "Şimdi bakıyoruz. Orta koridor; Büyük Okyanus, Çin kıyılarından başlıyor İngiltere'ye, İspanya, Portekiz'e kadar uzanan bir koridorun geçiş hattı Türkiye. Zengezur Koridoru, orta koridor buradan geçmek durumunda. Aynı şekilde enerjide petrol, doğal gaz hatları topraklarımızdan geçiyor. Aynı şekilde Hicaz yolunu şimdi inşallah tekrar geliştiriyoruz. Kalkınma yolu projesi Irak'tan başlayıp, yine Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan büyük bir ulaşım koridoru oluyor. Benzer bir şekilde Suudi Arabistan'ın nakliyecilerimize, taşımacılarımıza, şoförlerimize vize vermeye başlamasıyla, kapanan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi de tıkanınca şimdi özellikle kara yolunda Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Suriye'ye, Ürdün'e, Suudi Arabistan Körfezi, ya da Türkiye'den Irak'a, oradan Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a ve yine körfeze. Çok yeni ulaşım hatları kurulmaya başlandı. Türkiye; Suriye, Suudi Arabistan, Katar arasında bu şekilde ulaşım anlaşmaları imzalanmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunları şunun için söylüyorum; ulaşımda, lojistikte daha yapacak, daha ilerleyecek çok yollarımız var, daha da gelişeceğiz. Büyük mesafeler kat ettik. Bir de ulaşım, lojistik sektöründe, 42,5 milyar dolar ihracat geliri söyledik ama bir de yurt içi taşımacılık var. Burada da çok büyük bir pazar var. Türkiye'nin lojistik sektörünün toplam milli gelire katkısı 115 milyar dolar. Büyük bir rakam bu. Bu inşallah daha da büyüyecek. Şöyle bir söz vardır: 'Eğer yollarda kamyon trafiği azaldıysa ekonomide durgunluk var, gerileme var, eyvah tedbir almalıyız' denir. Devlet yönetenler, ekonominin içinde olanlar bu gerçeği iyi bilir. Ama yollarda kamyonlar arttıysa, demir yolları, hava yolları, deniz yolları vızır vızır seferler geliyor, gidiyor, çalışıyorsa ekonomi canlı demektir, büyüyor, gelişiyor demektir" diye konuştu.

'HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Geçen şubat ayı içerisinde hizmet ihracatının desteklenmesi konusunda kararı yenilediklerini dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Destek modüllerini sadeleştirdik, yalınlaştırdık ve daha az ama daha etkili sayıda ve daha etkili miktarlarda destekleyeceğiniz bir hizmet ticaretini destekleme programını başlattık. Bakanlığımızın 2012'den bu yana hizmetler sektörüne verdiği toplam destek 31 milyar liradır. 2025 yılında 7,5 milyar lira destek verdik. Bu yıl 12,5 milyar lira hizmet sektörlerini destekliyoruz. O da 63 milyar dolar fazla kazandırarak ülkemizin cari işlemler açığının gerilemesini sağlayan çok önemli bir sektör. Bu arada e-ihracat destekleri hakkında da 2024 yılında önemli bir kararımız vardı. Burada 2024 yılında e-ihracat konsorsiyumu statüsünü getirdik. Bazı lojistik şirketleri e-ihracat konsorsiyum statüsü alarak hızla gelişmekte olan e-ihracat sektöründe önemli fırsatlar kazanıyorlar ve 24 saati geçmeden ürünleri Avrasya coğrafyasında müşterileri alıcılara ulaştırıyorlar. Daha geçen hafta perşembe, cuma, cumartesi günü yani 3-4-5 Eylül'de İstanbul Küresel E- İhracat Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Tüm dünyanın en önemli 50 tane pazar yerleri bu programa katıldılar. Lojistik sektöründe de önemli projeler, önemli temsiller vardı. Bu Çerkezköy'deki önemli tesisi toplamda 46 bin metrekare kapalı alanda 22 bin palet ve 730 bin koli, günlük 250 bin adet sevkiyat kapasitesiyle çalışacak muazzam bir yatırım. Ülkemiz için taş üstüne taş koyan, yatırım yapan, üretim yapan herkesin başımızın üstünde yeri var. Biz de bu hayırlı hizmetlerin açılışlarına yetişmeye çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bugün Tekirdağ Çerkezköy Sanayi Fuarı açılışı vesilesiyle buraya gelince Horoz Lojistik'in bu önemli tesisinin açılışına da mutlaka katılmamız gerektiğine inandık ve buradayız" ifadelerini kullandı.

Mehmet YİRUN-Onur KAYA-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,