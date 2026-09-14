Bakan Bolat: "Her ne suretle olursa olsun kırmız çizgimiz ihracat"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '60. Yıl Sanayi Gecesi' programında yaptığı konuşmada, "Yatırım, üretim, istihdam, ihraç. Onun için her ne suretle olursa olsun kırmız çizgimiz ihracat diyoruz. Covid'den hemen önce Türk sanayii 100 birimken, şu anda Türk sanayii 130 birime ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'deki temasları kapsamında Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bolat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve personel tarafından karşılandı. Büyükkılıç, ziyaretinden dolayı Bakan Bolat'a teşekkür etti. Ardından Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '60. Yıl Sanayi Gecesi' programına katılan Ömer Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Türkiye ekonomisinin 7 kattan fazla büyüme gösterdiğini ifade eden Bolat, Türkiye'nin dünya liginde 21. sıradan 16. sıraya yükseldiğine dikkati çekerek, "Bu yıl 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını inşallah hedefledik ve buna ulaşacağız sizlerin sayesinde ve ihracatlarıyla. Bu yıl nisandan itibaren ihracatta gaza bastık ve ihracatçılarımızın büyük çabaları ve bizlerin hükümet olarak politikalarımız ve tedbirlerimizle, desteklerimizle nisan, haziran, temmuz, ağustos aylık rekorları kırdık. Eylülde de inşallah aylık rekor kıracağız. Yıl sonuna kadar da 282 milyar dolar hedefini birkaç milyar dolar aşarak inşallah hedeflerimizi aşacağız. Bunları söylüyorum ama şu hatırlatmayı de yapmak istiyorum. 2019'da Covid'den hemen önce Türk sanayii 100 birimken, şu anda Türk sanayii 130 birime ulaştı. Avrupa'daki belli başlı büyük ülkelerde 2019'da 100 birim sanayi üretimi varken, 95-98 birim arasında 2025 yılı itibarıyla çaba sarf ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"İhracat kırmızı çizgimiz"

Türkiye'nin 6 yıl üst üste 24 çeyrek büyüdüğünü aktaran Bolat, "İhracat sadece bir kelime değil. Yatırım, üretim, istihdam, ihraç. Onun için her ne suretle olursa olsun kırmızı çizgimiz ihracat diyoruz. Bizim toplam bütçemizin yüzde 60'ını ihracat destekleri olarak sizlerle paylaşıyoruz. Yine Merkez Bankamızın ihracat reskont kredileri var. Maliyeti yüzde 23.95. Günlük limiti 5 milyar liraya çıkarttık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamıza teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimizde 300 milyon liraydı günlük limit. Arkadaşlarla beraber çalışarak bunları artırıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Türkiye sanayisinin, ticaretinin ve esnafının ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Özellikle KOBİ'lerimize yönelik kredi kısıtlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Finanslara ulaşım imkanlarının kolaylaşması lazım. Mobilya, tekstil başta olmak üzere ilave desteklere ihtiyacımız var emek yoğun sektörlerde. Burada başta Çin olmak üzere dış kaynaklı haksız ve yıkıcı rekabete karşı üreticimize destek verecek sanayi koruma stratejisinin hazırlanması lazım. Sağ olsun Ömer Bolat Bakanımızla birlikte ihracatta rekorlar desteklerin sayesinde sağlandı. Bu sayede mal ve hizmetlerde ihracatımız tarihimizde rekor bir seviyeye geldi" şeklinde konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bugün mobilyadan elektrikli ev aletlerine, kablodan tekstile, metalden makineye, savunma sanayinden havacılığa kadar pek çok alanda üretim yapıyoruz. 190'dan fazla ülkeye 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiriyor ve binlerce insanımıza istihdam sağlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından sanayicilere Bakan Bolat ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.