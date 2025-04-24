Bakan Bolat, Japonya ile İş Birliğini Güçlendirdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat, Japonya ile İş Birliğini Güçlendirdi

Bakan Bolat, Japonya ile İş Birliğini Güçlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'da iş birliği ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere buluştu.

24.04.2025 15:44
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Nakano Hiromasa ile Japonya'da görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'ya yaptığı ziyaretinde Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Nakano Hiromasa ile Japonya'da görüştü. Bakan Bolat görüşmede; ulaştırma, altyapı ve üçüncü ülkelerde yürütülen projelerde iş birliğini, karşılıklı güven, uzun vadeli ortaklık vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde derinleştirme yönündeki kararlığı yeniden teyit ettiklerini ifade etti. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı itibarıyla 134 bini aşkın ziyaretçi ile Japonya'dan Türkiye'ye artan turizm ilgisinin halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini vurguladık. Türkiye ve Japonya, geçmişten bugüne Marmaray ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi projelerden Orta Doğu ve Orta Asya'daki büyük altyapı girişimlerine uzanan güçlü ve stratejik bir iş birliği geçmişini paylaşmaktadır. Bu ortaklık, yalnızca teknik uzmanlığı değil, aynı zamanda bölgesel refaha katkı sağlayan çok taraflı bir vizyonu da yansıtmaktadır. Görüşmemizde Japon şirketlerini, Türkiye'nin aşağıdaki stratejik alanlarda sunduğu geniş yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye davet ettik: Yüksek hızlı tren ve akıllı mobilite sistemleri, kentsel ulaşım altyapısı ve sismik dayanıklılık projeleri, temiz enerjiye dayalı altyapı yatırımları, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve yeniden inşa faaliyetleri. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırım zirveleri ile altyapı alanındaki iş birliğimizi kurumsal çerçeveye kavuşturmayı, üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bakan Nakano'ya, Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine sağladığı katkılar ve karşılıklı büyüme vizyonumuza verdiği sürekli destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum." - TOKYO

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bolat, Japonya ile İş Birliğini Güçlendirdi - Son Dakika

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