Bakan Bolat, kadın kooperatiflerine 1 milyon lira hibe verildiğini açıkladı

'ÇÖZMEYE GAYRET EDECEĞİZ'

Bakan Bolat, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı. Bakan Bolat, gümrük ve ithalat düzenlemesiyle ilgili konuların gündeme geldiğini söyleyerek, "Bunları arkadaşlarımızla çalışacağız, çözmeye gayret edeceğiz. Özellikle vurgulamak isterim ki bizim piyasalarda istikrar sağlamak için iç ticarette tüketici korunmasında, ürün güvenliğinde, piyasa gözetiminde getirdiğimiz düzenlemeler genel anlamda piyasalarda ciddi bir istikrar getirdi. Piyasaların başıboş olmadığını tüketicilerimiz kani oluyorlar ve bize memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Fakat enflasyonist ortamda fiyat artışları noktasında da fahiş fiyatla alakalı olarak bizim yaptığımız rutin denetimler hiçbir zaman kesilmiyor. Bu konuda kadrolarımızın sayısını Maliye Bakanlığımızdan aldığımız kadrolarla arttırmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da cezalarla alakalı arkadaşlarımızın sorusuna da şunu söyleyebilirim. Cezayı biz kestikten sonra Maliye Bakanlığımıza tahsilat için gönderiyoruz. Bunlar zaten kamu alacaklarının takibi çerçevesindeki tüm kurallara tabi oluyor. ve uzlaşma konusunda da sıkıştıran düzenleme de oluyor ki peşin ödemeleri sağlanmış oluyor" dedi.

'HİBE DESTEĞİNİ 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK'

Bakan Bolat, kadın kooperatifleriyle alakalı ciddi düzenlemeler getirdiklerini belirterek, "Kadın kooperatiflerine 2020 yılından bu yana hibe desteği sağlıyoruz. Onların yatırım amaçlı başvurularında ilk kurulduklarında hibe desteğini 1 milyon liraya çıkardık. Personel noktasında da 1 yıl boyunca personel için 840 bin lira hibe desteği sağlamaya çıkardık. Fuarlara katılım noktasında da 150 bin liraya kadar katılımları için hibe desteği veriyoruz. Çağrıya çıktığımızda gelen başvurular inceleniyor. Kadın kooperatiflerine eğitim destekleri de veriyoruz. Pazarlamada sıkıntı çekiliyor. O noktada da e-ticaret firmalarını protokole zorladık. Kadın kooperatiflerinin yapacağı satışlarda 6 ay boyunca komisyon almamaları ve daha sonraki sürede de yüzde1'i geçmemesini sağladık. Bunun yanında normal perakende sektöründe market raflarında en az yüzde 1 kadın kooperatiflerinin ürünlerini bulundurmaları şartı getirdik" diye konuştu.

'LİMON FİYATI GERİLEDİ'

Bakan Bolat, limon için geçen yıl uygulanan ihracat yasağına ilişkin, "Geçen yıl limon fiyatlarında şubat ve nisan ayındaki aşırı don nedeniyle üretimin neredeyse büyük bölümünün yok olmasından dolayı ilkbahardan başlayarak çok hızlı bir artış vardı. Daha yeni hasada 5-6 ay kadar vardı. Böyle bir sektörle Tarım Bakanlığımızla, Gıda Komitesi'yle görüşmeden gıda ürünlerinin ihracat ve ithalat kararlarıyla ilgili olarak kendi başımıza karar almayız. Tarım Bakanlığı'nın laboratuvar denetimleri ürün güvenliği denetimleri sıkı bir şekilde yapılıyor. Limonla ilgili 1,5 yıl önce bir günlük kararımızı gösterdik. Bütün limon üreticileri, ihracatçıları geldiler ve bizimle dediler ki 'Biz fiyatların 60 liradan yukarı çıkmamasını sağlayacağız. Size söz veriyoruz, taahhüt ediyoruz.' ve o gün kaldırdık bu kararı. Bu noktada maalesef don nedeniyle olan üretim azlığından dolayı 200 liraya yakın bir limon fiyatı ile karşılaşıldı pazarlarda, marketlerde. Bu yıl tabii üretimde çok büyük bir miktarda artış oldu. Limon fiyatı tabii ki geriledi. Biz geçen hafta Hatay, Mersin, Adana, Antalya'dan üreticileri ve ihracatçıları bakanlığımızda ağırladık, onları dinledik ve karşılıklı onlarla bir mutabakat içinde ayrıldık, memnun olarak döndüler memleketlerine. Dün de zeytin, zeytinyağı üreticileri Manisa'dan geldiler. Onlarda yaptığımız çalışmalar nedeniyle teşekkür ettiler. Bu konuda çalışıyoruz, neticelerini göreceğiz. Şunu bilelim ki dünya ticaretinde tarım ürünlerine açıktan bir sübvansiyon vermek yasak. Anında Türkiye cezalandırılıyor böyle bir şey olduğunda. Yani genel uygulama olarak bu noktada kendileriyle görüşmelerimizde biz farklı metotlarla onlara destek oluyoruz. Üreticilerin ürünlerini kamu kurumlarının almasını sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Tarım Bakanlığı da çok uğraşıyor bu noktada, biz de uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TIR'LARIN GEÇİŞİNİ DURDURDUK'

Bakan Bolat, bazı milletvekillerinin Bulgaristan'da 600 TIR'ın beklediği konusundaki sorularına ilişkin, "Bu TIR'ların gittiği yer İran. İran Devleti bu TIR'ları almadı. Türkiye topraklarında kalan yüzlerce TIR tasfiyeye gitmek zorunda kalıyor. Çünkü sahipsiz hale geliyor. Şoförler de bırakıp gidiyorlar. Bu noktada bizim ülkemizde sahipsiz tır olmaması açısından biz tırların geçişlerini durdurduk. Bulgaristan'da İran da bizden bunu talep etti. Düzenleme yapacağız. Esnaf ve çiftçi borçları için yapılandırma konusunda süre olarak uzatıldı ama faiz düşürülme noktasında biz de ilgili ekonomik koordinasyon kurulunda gerekli çağrıları ve baskıları yapmaya devam edeceğiz. Onu da söylemiş olalım" dedi

'CEYLANPINAR GÜMRÜK KAPISI'NIN KAPATILMASI KARARI SURİYELİLERE AİT'

Bakan Bolat, gümrük kapıları konusunda sürekli bir yenileme içerisinde olduklarını söyleyerek, "Cilvegözü'nde yenilikler yaptık, TIR parkı kurduk. Yayladağı Gümrük Kapısı'nı modernleştiriyoruz. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nı modernleştirdik. Bunun yanında biliyorsunuz Öncüpınar vardı. Öncüpınar ve özellikle Nusaybin konusunda biz istekliyiz. Suriye tarafının da istekli olması gerekiyor. Bundan 2 ay önce Suriye Gümrük Bakanı'yla görüşmemizde 'Bu yıl sonuna kadar biz hazır olmayı planlıyoruz, çalışıyoruz' dedi Nusaybin için. Ama Mürşitpınar için 'Biraz daha sonra' ifadesini kullandılar. Burada Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın kapatılması kararı Suriyelilere ait. Biz çok uğraştık ikna etmek için. Nusaybin açıldığı zaman hem Suriye'ye giriş olacak hem Irak'a giriş olacak. Irak'la olan ihracatımız düzelmeye başladı. Kuzey Irak'la Bağdat Irak yönetimi bir uzlaşmaya vardılar, gümrük vergilerinin paylaşılması konusunda. O şekilde inşallah düzene girecek" ifadelerini kullandı.