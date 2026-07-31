Bakan Bolat Sarp Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı - Son Dakika
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Bakan Bolat Sarp Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı

Bakan Bolat Sarp Sınır Kapısı\'nda İnceleme Yaptı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Sınır Kapısı'nda dış ticaret ve gümrük hizmetleri hakkında bilgi verdi.

SARP SINIR KAPISI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ziyaretlerinin ardından 'Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, daha sonra Sarp Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Bolat, "Türkiye, dış ticaretle büyüyen bir ülke. Milli gelirimiz 1 trilyon 640 milyar dolar. Mal ve hizmet ihracatı ile ithalat toplamı ise bunun yaklaşık yarısı kadar. Yani yaklaşık 850 milyar dolara yakın bir dış ticaret ekonomimiz var. Bunlar da gümrük müdürlüklerimizden, limanlarımızdan ve kara geçiş kapılarımızdan gerçekleştiriliyor. Onun için hızlı, etkin, modern ve insanlarımıza konforlu hizmet verme çabası içindeyiz. Ticaret Bakanlığımız, gümrükler noktasında da 7/24 çalışma halindedir. Bu etkinlik herkes tarafından görülüyor. Gemiler, özellikle Türkiye'mizden ihracat amacıyla çıkan gemiler arttıkça, kara ulaşım aracı olan TIR'ların gümrük kapılarımızdan ihracat çıkışı arttıkça biz de mutlu oluyoruz. Çünkü ülkemizin ihracatı artıyor, döviz kazanıyoruz. Dış ticaret dengesi ve fiyat istikrarı açısından bunlar önemli gelişmelerdir. Sarp Gümrük Kapımızda, bu vesileyle, çok kısa bir süre önce Hopa'da 500 dönümlük TIR parkının protokolü yapıldı. İnşallah kısa süre içinde yatırımın inşası tamamlandığında, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki uzun TIR kuyruklarının azaldığını göreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bolat Sarp Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı - Son Dakika

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