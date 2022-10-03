Bakan Bozdağ, mezun olduğu üniversitede çorbayı çeşmeden içti - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, mezun olduğu üniversitede çorbayı çeşmeden içti

03.10.2022 15:39
Bakan Bozdağ, mezun olduğu üniversitede çorbayı çeşmeden içti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi akademik yıl açılış töreni için geldiği Bursa'da 'Büyükşehir Belediyesi tarafından kampüs içerisinde üniversiteli gençler için kurulan' çorba çeşmesinden çorba içti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi akademik yıl açılış töreni için geldiği Bursa'da 'Büyükşehir Belediyesi tarafından kampüs içerisinde üniversiteli gençler için kurulan' çorba çeşmesinden çorba içti. Aynı okuldan mezun olan Bozdağ, öğrencilik yıllarına gitti.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törenle açıldı. Hem eğitim dönemi hem de Tıp Fakültesi Acil Polikliniği'nin açılış törenleri için Görükle kampüsüne gelen Bakan Bozdağ, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'üniversiteli gençler için' kurulan çorba çeşmesinin başına geçerek, bir bardak mercimek çorbası içti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa milletvekillerinin de eşlik ettiği program ile Bakan Bozdağ, bir taraftan çorbasını yudumlarken diğer taraftan üniversiteli gençlerle sohbet etti.

Çorbalar Büyükşehir'den

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında Uludağ Üniversitesi Görükle ve Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde başlatılan çorba çeşmesi uygulaması, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte yeniden devreye girdi. Toplam 3 çorba çeşmesinde ilk etapta 1000 öğrenci güne sıcak çorba içerek başlarken, önümüzdeki günlerde sayının 2000'e çıkması bekleniyor. Çorba çeşmesi uygulamasıyla ücretsiz çorba ve ekmek ile bir öğünü atlatan üniversiteli gençler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ, mezun olduğu üniversitede çorbayı çeşmeden içti - Son Dakika

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