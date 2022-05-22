Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

22.05.2022 13:03
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye ve Azerbaycan'ın dahil olduğu üçlü mekanizmalar, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

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