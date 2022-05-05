Bakan Çavuşoğlu: "Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi.

05.05.2022 15:35

Bakan Çavuşoğlu: "Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi.

Bakan Çavuşoğlu: "Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. AP bir soruşturma başlatmıştı. AP 4 Mayıs'ta dün Fronex'in 2022 bütçesini de onaylamadı. Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı"

-"İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı. Bütçenin onaylanmaması Frontex'i aklamaz. Bu geri itmeler sonrasında ölümler meydana geldi"

-"Denizin ortasında botlar şişlendiği için denizde de ölenler oldu. Yunanistan'ın da sorumluluğu var. Bu insani bir mesele. Ölümlerde Yunanistan'ın da sorumluluğu da var. Gözünün önünde olduğu için Frontex'in dolayısıyla AB'nin de sorumluluğu var. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor"

-"Vatandaşımız Erhan Seçkal'ın durumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Liberya bandıralı ama İngiliz şirketi, gemide birinci kaptan ve gemiden düşüyor. Sosyal medyada haberleri çıkınca büyükelçiliğimize bilgi verdik, gemi ile temasa geçtiler"

-"Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek. Biletini almak istedik, şirketi bilet ve diğer masraflarını karşılayacakmış"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Avrupa Parlamentosu'nun Frontex'in harcamalarına ret kararı vermesini değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu: Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi.
Bakan Çavuşoğlu: Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi.
Bakan Çavuşoğlu: Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi.
Bakan Çavuşoğlu: Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi.

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Yunanistan, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. - Son Dakika
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