Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Büyükelçilik görevlilerini operasyonla Sudan'dan çıkardık

İşte kamu işçisinin zam oranı ve en düşük maaş

Antalya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile kahvaltıda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONLA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZDEN ÇIKARDIK"

Sudan'da yaşananlarla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanlarını, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık" dedi.

"LİBYA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRMESEYDİK TRABLUS DA HALA BÖYLE OLACAKTI"

"Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin" diyen Çavuşoğlu, "Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da hala böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.