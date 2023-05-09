Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Büyükelçilik görevlilerini operasyonla Sudan'dan çıkardık - Son Dakika
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Büyükelçilik görevlilerini operasyonla Sudan'dan çıkardık

09.05.2023 14:28

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların devam ettiği Sudan'da geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmıştı. Son durumu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanlarını, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık" dedi.

Antalya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile kahvaltıda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONLA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZDEN ÇIKARDIK"

Sudan'da yaşananlarla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanlarını, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçilik görevlilerini operasyonla Sudan'dan çıkardık

"LİBYA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRMESEYDİK TRABLUS DA HALA BÖYLE OLACAKTI"

"Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin" diyen Çavuşoğlu, "Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da hala böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçilik görevlilerini operasyonla Sudan'dan çıkardık

NE OLMUŞTU?

Sudan'da geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmıştı. Zırhlı araca saldırı, elçiliğin güvenlik gerekçesiyle Hartum'dan Port Sudan'a tahliyesi sırasında gerçekleşmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Kaynak: İHA
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