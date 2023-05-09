Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Büyükelçilik görevlilerini operasyonla Sudan'dan çıkardık

Antalya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile kahvaltıda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Sudan'da yaşananlarla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanlarını, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık" dedi.
"Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin" diyen Çavuşoğlu, "Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da hala böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.
Sudan'da geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmıştı. Zırhlı araca saldırı, elçiliğin güvenlik gerekçesiyle Hartum'dan Port Sudan'a tahliyesi sırasında gerçekleşmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
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